俳優近藤雄介（32）、7人組アイドルグループ、SWEET STEADYの塩川莉世（25）栗田なつか（23）山内咲奈（21）が16日、東京ディズニーランド＆シーで17日開始の特別イベント「ディズニー・ハロウィーン」のプレスプレビューを体験した。

ミッキーらによる特別グリーティングやレストランの限定メニュー、そしてハロウィーン期間のみ全身仮装OKとなるファンらの熱狂ぶりを体感。その魅力をリポートする。

ディズニーランドでは限定パレード「ザ・ヴィランズ・ハロウィーン」が行われるほか、レストランではカボチャ味などの特別ドリンクやホットドッグなどを販売。アイスクリーム店「ソフトランディング」ではメニュー購入時にスタッフに「トリック・オア・トリート！」と声をかけると、アボカドやチーズ風味のチップスがプレゼントされる。

幼い頃から家族で通うなど熱狂的なディズニーファンという塩川は「ハロウィーンがあふれていてとっても楽しい！」と感激。プレゼントされるチップスは、かつて商品として購入したこともあるといい「おいしいですし、この期間に声かけすればもらえるということで、これはみなさんにも絶対に来てほしいと思います」と紹介した。

園内には本格的な仮装をしたファンの姿もあり、関西出身でこの日が初のディズニーランド訪問となった栗田は「こうしてお仕事で来ることができてうれしいです」と喜び「ディズニーランドは世界観がすてきで、新しい『好き』を見つけられました。いつか『美女と野獣』に乗ってみたいです」と笑顔で振り返った。

山内も「仮装のクオリティーが高くてびっくりしました！」といい、ディズニーランドのおすすめアトラクションは「イッツ・ア・スモールワールド」。「好きですね〜。気持ちが和らぎますし、楽しいですよね」。塩川は「モンスターズ・インクのセリアの仮装をしている人がいたり、細かいところまで再現していてすごかったです。私はベイマックスが好きなので、ぜひ仮装してほしいです。この期間ならではですし、『大変身〜！きらっ！！』な秋にしましょう！」とグループの名曲「なりたい私」の歌詞にも合わせて呼びかけた。

3人と共に園内をめぐった近藤は「人生で初めて『トリック・オア・トリート』を経験できてうれしかったですね」と明かし、ディズニーシーで映画「リメンバー・ミー」をテーマとして「ラソス・デ・ラ・ファミリア」が初開催される点にも注目。「映画が大好きでしたし、キャラクターの仮装をしている人を早速見かけました。世界観がマッチしていて最高でしたね。今日は僕もグッズTシャツを着たりしましたが、全然まだまだ。他の方の本物の仮装を実感しました。みなさん“ぐっじょぶ！”でした！」とまたもSWEET STEADYの楽曲名「ぐっじょぶ！」になぞらえて表現し、ディズニーファンの熱意に舌を巻いていた。

4人のリポート詳細の模様は日刊スポーツYouTubeチャンネルで後日公開予定となっている。

◆SWEET STEADY 24年3月結成。奥田彩友、音井結衣、栗田なつか、塩川莉世、庄司なぎさ、白石まゆみ、山内咲奈の7人組。全員がアイドル経験者。通称すいすて。同事務所の先輩にFRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、後輩にCUTIE STREETがいる。花束がコンセプトで、11月4日から全国6都市をめぐる初全国ツアーを行う。

◆近藤雄介（こんどう・ゆうすけ）1992年（平4）10月11日生まれ、大分県大分市出身。大学まで野球に励み、東京国際大では約200人を束ねる主将。卒業後に芸能界入り。俳優としてアリゲーターに所属し、声優として系列のクロコダイルと業務提携。24年のフジテレビドラマ「院内警察」など出演多数。趣味のゴルフはベスト79。1級小型船舶免許も所持。182センチ。血液型O。