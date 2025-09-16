¥³¥ì¥µ¥ï¡¢¡Ø¥ï¥³ー¥ë¡Ù¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¡ÖI LOVE ME¡×¥ê¥êー¥¹¡õMV¸ø³«¡¡5ÅÔ»Ô½ä¤ëZepp¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤â
¡¡¥³¥ì¥µ¥ï¤¬¡¢¡ÖI LOVE ME¡×¤ò9·î17Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤·MV¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢2026Ç¯1·î24Æü¤ÎZepp Sapporo¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¼«¿È½é¤ÎZepp¥Ä¥¢ー¡Ø¥³¥ì¥µ¥ï Zepp LIVE 2026 ¥é¥Ö¥êー¥Ñ¥ó¥¯¥Ä¥¢ー¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡9·î16Æü³«ºÅ¤Î¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ø¤¢¤¿¤·¤òÁª¤ó¤À·¯¤È¹Ô¤¯ÉðÆ»´Û¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ÖI LOVE ME¡×¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Zepp¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤¬¸ø±é¤ÎºÇ¸å¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢2024Ç¯½©Åß¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥ï¥³ー¥ë¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¡È°¦¤¹¤ë¤ï¤¿¤·¤Ø¡£Love your moment.¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÆü¡¹¤ò²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ò°¦¤¹¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¡Ö¤¢¤¿¤·¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡Ø¥ï¥³ー¥ë¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¥ï¥³ー¥ë¡Ù¥Ö¥é¥ó¥É¸ø¼°SNS¤äHP¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎÇÛ¿®¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅ¡£¡ØBeReal.¡Ù¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¡¢»ØÄê¤ÎSNS¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç10Ì¾¤Ë¡Ø¥³¥ì¥µ¥ïI LOVE ME T¥·¥ã¥Ä¡Ù¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Zepp¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢»¥ËÚ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Ê¡²¬¤ò½ä¤ê¡¢2·î15Æü¤ËZepp DiverCity(TOKYO)¤Ç¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¤¬¥³¥ì¥µ¥ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ø¥³¥ì¥Ñー¥¯¡Ù¤Ë¤Æ9·î18Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¼õÉÕÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë