◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子１１０メートル障害決勝が行われ、日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５着となった。５位入賞は２３年世界陸上の泉谷、２４年パリ五輪の村竹に並ぶ世界大会日本人最高成績タイ。この日行われた準決勝では１３秒１７の３組２着で、決勝進出を決めていたが、レース後はメダルを逃し涙する場面もあった。

一問一答は以下の通り。

―お疲れ様でした。

ありがとうございます。

―決勝の舞台、ご自身での感想聞かせてください。

何が足りなかったんだろうな。何が今まで間違ってたんだろうなって、ちょっとパリ（五輪）終わってからの１年間、本気でメダル取りに１年間必死に練習して、何が足りなかったんだろうなって…すいません（涙）

―この大きな舞台で、そして東京国立の舞台で。素晴らしい走りでした。

こんなにたくさんの人に見守ってもらえて、１人のアスリートとして本当に幸せです。だからこそメダル取ってみんなと一緒に喜びたかったんですけど。

―村竹選手にとってこの東京世界陸上、改めてどういった舞台だったか聞かせてください。

この長い陸上キャリアの中で、東京世界陸上っていう自分の国で世界陸上が開催されることは本当に嬉しく思ってましたし、決まった当初は出場してかつ、メダル争いもできるぐらいまで実力つけられたなんて思ってもなかったんで、決勝のファイナリストとして立てたってことは誇りに自分でも思いたいですし、本当にもう自分の足が持つ限り何年かかってでもメダルを取りたいなと思います。