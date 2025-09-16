【推しの子】×峠の釜めし♡MEMちょ釜めしが期間限定で発売！

人気コミックス原作のTVアニメ『【推しの子】』と峠の釜めしが初コラボ♡ 2025年9月16日(火)から、MEMちょ釜めし・星の輝き釜めしが全国限定で発売されます。群馬県代表のMEMちょ描き下ろしイラストを使用した掛け紙や釜敷など特典付きで、ファンの皆さまは食と推し活を同時に楽しめるスペシャル企画です♪

MEMちょ釜めし＆星の輝き釜めし

MEMちょ釜めし

星の輝き釜めし

2025年9月16日(火)より、MEMちょ釜めしと星の輝き釜めしが各2,600円（税込）で発売開始♡

群馬県の荻野屋横川店・高崎売店、長野県の諏訪店で店舗販売、またORBcafe公式オンラインショップでも購入可能です。どちらも限定掛け紙や釜敷が付属し、推し活がより特別なものに♪

在庫は無くなり次第終了です。

フランセから登場♡ハロウィン限定「ミルフィユ」と進化したレモンケーキ

限定ノベルティで特別感アップ

MEMちょ釜めし（掛け紙）

星の輝き釜めし（掛け紙）

今回のコラボでは、対象キャラクターの釜めし1点購入につき、掛け紙1枚をプレゼント♡

釜敷（全2種）

さらに釜めし1点につきランダムで釜敷1枚も付属。MEMちょ釜めし・星の輝き釜めしのどちらも対象です。掛け紙や釜敷はここでしか手に入らないデザインで、推し活の思い出作りにもぴったりです♪

©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

食と推し活を同時に楽しむ

『【推しの子】』×峠の釜めしコラボは、推しの世界観と本格的な釜めしを同時に楽しめる特別企画です♡

MEMちょ描き下ろしイラストの掛け紙や釜敷など限定ノベルティも付属し、税込2,600円のMEMちょ釜めしや星の輝き釜めしで、食べる楽しさと推し活を存分に満喫してください♪

家族や友人と一緒に食べても楽しめる、思い出に残る期間限定企画です。