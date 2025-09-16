Base Ball Bearの小出祐介が主宰するバンド material clubが、初となるビルボードライブ東京公演を11月26日に開催する。

material clubは、2018年、制作パートナーにaccobin（ex.チャットモンチー）を迎え、DTMを中心に作り上げた1stアルバム『マテリアルクラブ』をリリース。2024年には始動時のユニット名 マテリアルクラブから現在のものへと改名。新たに固定メンバーとして成田ハネダ（パスピエ）、キダモティフォ（tricot）、YUNA（ex.CHAI）が参加した2ndアルバム『material club II』では、個性豊かな“バンド”としての側面を強め、大胆なモードチェンジを遂げている。

本公演のチケットは、9月23日よりClub BBL会員／法人会員先行、同月30日より一般販売がスタートする。

（文=リアルサウンド編集部）