¼¡¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ÏÆüËÜ¤«¤é?¡¡à¥Ü¥¦¥¿¥«¥Þ¥Ã¥×á¤ËµÓ¸÷¡Ö¤³¤ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡×À¤³¦Î¦¾å¡¦ËÀ¹âÄ·¤Ó¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤â¿ä¾©
¡¡15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Î¦¾å¡¦À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÃË»ÒËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ç¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤¬6¥á¡¼¥È¥ë30¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¡¢Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¤ÎÃÏ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿ÂçµÏ¿¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢ËÀ¹âÄ·¤Ó¤È¤¤¤¦¼ïÌÜ¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¾¯¤Ê¤«¤í¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥×¤¬Ì©¤ËµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÀ¹âÄ·¤Ó¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡ÖBoutaka Channel¡×¤Î¸ø¼°X¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥¦¥¿¥«¥Þ¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥È¡£¡Ö¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢ËÀ¹âÄ·¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ø ÆüËÜÃæ¤ÎËÀ¹âÄ·¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤ä³Ø¹»¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø#¥Ü¥¦¥¿¥«¥Þ¥Ã¥×¡Ù¤È¤¤¤¦¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÃÏ¿Þ¤¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÀ¹âÄ·¤Ó¤Ï¹ñÆâ¤Ë¶¥µ»¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸Ç¯Âå¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©Âç²ñ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤â1¹»¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ÎÏÃÂê¤Ö¤ê¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀéºÜ°ì¶ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤ÇËÀ¹âÄ·¤Ó·è¾¡¤ò²òÀâ¤·¤¿ß·ÌîÂçÃÏ¤µ¤ó¤â¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡ÖºòÆü¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢ËÀ¹âÄ·¤Ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È»×¤Ã¤¿»Ò¶¡Ã£¡ª¡ª ¤³¤ì¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Þ¥Ã¥×¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÌÌÇò¤¤¡×¡ÖÊì¹»¤ÏËÀ¹â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤¤¡¡ºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤±¤«¼¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤Ã¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Î¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï¤³¤ÎÅìµþÂç²ñ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£