¡ÚÀ¤³¦Î¦¾å¡ÛÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤²ÚÔú¡×¤À¤Ã¤¿¡¡ÂÎ¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡ÄÆ±µéÀ¸¤¬²ó¸Ü
¢¡À¤³¦Î¦¾å¡¡Âè£´Æü¡Ê£±£¶Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¡¡
¡¡Î¦¾åÃË»Ò£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²¤Ç£µ°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê£Ê£Á£Ì¡Ë¤ÎÀéÍÕ¡¦ÁêÌÏÂæ¾®¡¢¾¾¸Í»ÔÎ©Âè°ìÃæ¡¢½çÂç»þÂå¤ÎÎ¦¾å¶¥µ»ÉôÆ±´ü¡¦¸µ½÷»Ò»°ÃÊÄ·¤Ó¤Î²ÃÆ£°½Çµ¤µ¤ó¡Ê£²£´¡Ë¤¬¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Åö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÂ¼ÃÝ¤Î¶¯¤µ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡á¼êÅç¡¡è½»Ò¡Ë
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¤È¤â¤Ë¾®³ØÀ¸¤«¤éÎ¦¾å¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Ãæ³Ø¤ÎÉô³è¤Ï¤â¤Ã¤ÈËÜ³ÊÅª¤À¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶ì³Ú¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤óÅö»þ¤Ï²ÈÂ²¤è¤ê¤âÂ¿¤¯»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÆ±´ü¤Ïº£¤Ç¤â½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤¹¡£ÅÚÆü¤Ï°ìÆüÎý½¬¤¬Â¿¤¯¡¢Ç¯¤Ë£±²ó¤Û¤ÉÀéÍÕ¡¦»Ô¸¶»Ô¤Ë£±Çñ£²Æü¤Î¹ç½É¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÀ¸¤â¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÆó¿Í¤Ï¤½¤³¤ÇÎ¦¾å¤Î´ðÁÃ¤òÇÝ¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÂ¼ÃÝ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤²ÚÔú¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤ËÂÎ¤òÂç¤¤¯Áö¤Ã¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¡£¼å²»¤òÅÇ¤«¤º¤Ë¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶òÄ¾¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¿´¤ËÎý½¬¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤Ë¡¢Åö»þ¼ç¾¤À¤Ã¤¿²ÃÆ£¤µ¤ó¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤ÏÊÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ñ¤Ê¤É¤Ç´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¡Ö¸«¤ë¤¿¤Ó¸«¤ë¤¿¤ÓÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤¿Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©¡Ù¤Ã¤ÆÅÔÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¹â¹»¤Î¼õ¸³»þ´ü¤Ë¤È¤â¤Ë½çÂç¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤â¡¢°ì¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼ÃÝ¼«¿È¤â¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë£²£±Ç¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡£½çÂç£²Ç¯»þ¤À¤Ã¤¿¡£Åìµþ¸ÞÎØ¤Î»²²ÃÉ¸½àµÏ¿¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·è¾¡¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¼º³Ê¤·Æ±Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡ÖËÜ¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î²ù¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢³°Â¦¤Ë¸«¤»¤ëÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤«¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¼«¿È¤â¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿°ì¿Í¤Ç¡ÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¹¤´¤¤½Å°µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º¬¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Þ¤¸¤á¤ÊÉôÊ¬¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òËèÆü¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ï£µ°ÌÆþ¾Þ¡£²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÏÍâÆü»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¿¼Ìë¤Þ¤Çµ¯¤¤Æ´ÑÀï¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Î»î¹ç¤ÏÆÃ¤Ë¥É¥¥É¥¤Ç¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¥é¥·¥Ã¥É¤Î°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë´¶¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ï¤½¤Î´¶Æ°¤òÀ¸¤ÇÌ£¤ï¤¦¤¿¤á¡¢¸½ÃÏ´ÑÀï¡£¡ÖËÜ¿Í¤¬¥á¥À¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥À¥ë¤ò¤È¤ë»Ñ¤Ï¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£å«¤Î¿¼¤¤Æ±´ü¤«¤é¥¨¡¼¥ë¤â¼õ¤±¤Æ¡¢Â¼ÃÝ¤ÏÁö¤Ã¤¿¡£