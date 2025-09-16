◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子４００メートル準決勝で、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）は３組で、４４秒５３の２位で決勝（１８日午後１０時１０分）進出を決めた。３００メートル通過は７位だったが、残り１００メートルで５人をごぼう抜きした。この種目で日本勢が準決勝を突破した選手は、前回の東京開催の１９９１年大会の９１年の高野進（７位入賞）以来、３４年ぶりの快挙となった。

後半追い込み型の中島は自身のレースプランに徹した。８人で争われた準決勝３組。１００メートル通過は８位（１１秒２３）、２００メートル通過も８位（２１秒６５）、３００メートル通過でも７位（３２秒７７）だった。だが、慌てていなかった。

「準決勝は前半から突っ込んで来る選手が多いと思っていました。惑わされずに残り５０メートルから勝負するつもりでした」

レースプラン通りに残り１００メートルを組最速の１１秒７６で走り、５人を抜き去った。組トップの選手（１２秒２３）より０秒４７も速かった。

昨夏のパリ五輪は予選落ち。雪辱を期して挑んだ大会で、１４日の予選では、これまでの日本記録（４４秒７７）を０秒３３も更新する４４秒４４の日本新を記録、全体６位で準決勝進出を決めていた。自国開催でボルテージは最高潮の中、結果を出した。「オレゴン世界陸上、パリ五輪ではふがいない結果でしたが、東京では大声援を力にして自分のバリアを破るチャンスと思っていました」と言葉に力を込めて話した。

全体８位の決勝進出だが、再び「ごぼう抜き」を狙う。２日後の決勝に向けて「まだ、修正できることはあります。メダルもあります」と精悍（せいかん）な顔をさらに引き締めた。