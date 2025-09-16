◇サッカーACLE 町田1―1FCソウル（2025年9月16日 町田GIONスタジアム）

東地区1次リーグが各地で開幕し、初参戦のFC町田ゼルビアはホームでFCソウル（韓国）と1―1で引き分けた。クラブ初のアジア舞台。ピッチ内外で普段のJ1リーグ戦とは異なる“ACLE仕様”となった。

試合後の取材エリアで選手たちが指摘したのはボールの違いだ。DF昌子が「（ボールの感覚が）びっくりするくらい全然違う。反発がないし、軽く蹴るだけで飛んでいく」と言えば、同点弾を放ったDF望月も「思ったよりボールが伸びる」と振り返った。

ホーム町田GIONスタジアムは応援席が普段のJ1とは異なるバックスタンド3階席に設置され、選手はスポンサーロゴ表記がないユニホームを着用するなど、ピッチ内外が大会規約に従った“ACLE仕様”。クラブとしてはスタッフも含めて全てが初の経験だった。

黒田剛監督は試合後の会見で「立ち上がりから印象としては（選手たちの様子が）すごく硬いなと（感じた）。初出場の重圧なのか、そんなものを感じた印象。勝ち点3を取る準備をしてきたので悔しさがある」と振り返った。韓国勢特有のフィジカルと球際の強さに苦戦。指揮官は「体の強さとか球際の強さを感じた。それが基準になっていくという認識がある。今日の引き分けを教訓にしていかないといけない」と語った。アジア1勝を目指し、第2戦は30日にアウェーでジョホールDT（マレーシア）と対戦する。