◇陸上 世界選手権東京大会第4日 男子400メートル準決勝（2025年9月16日 東京・国立競技場）

男子400メートル準決勝が行われ、中島佑気ジョセフ（23＝富士通）は3組に登場。44秒53で2着に入り、着順で決勝進出を決めた。日本勢では91年大会の高野進以来34年ぶりの快挙となった。注目の決勝は18日に行われる。

鮮やかな逆転劇だった。前半は抑えて入ったが、ラスト50メートル付近でスルスルと前に出て、2着でフィニッシュ。国立競技場は大歓声に包まれた。

本紙評論家の高野進さん（64）は、中島の準決勝の走りに「粘りが素晴らしかった。これまでの日本人にない走り。300メートルを越えて追い上げるのは私含め日本人の課題だった。素晴らしい」と称賛。

自身と同じ国立での決勝進出となり「僕の時とはレベルが違う。メダルを狙えるポテンシャルがある。僕は決勝に行くだけで精いっぱいだった。ちゃんと余力を持って決勝に行ける。簡単ではないと思うが、勝負できるところまで来た。（8月の）富士北麓から見ていて急激に力をつけてきた。ポテンシャルは分かっていたが、スピードが弱点だった。武器の後半の伸びを生かした走りだった」とメダル獲得に期待を寄せた。

▼中島 自信持って走れた。一か八か突っ込んでくる人もいるけど、そこに惑わされず自分のスタイルに徹していけた。オレゴン、パリと不甲斐ない結果だったけど、今回東京で皆さんの応援の力を借りて自分のバリアを破るぞ、と。このチャンスを逃さず目標達成できて本当に幸せです。