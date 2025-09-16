【MLB】ドジャース5ー6フィリーズ（9月15日・日本時間16日／ロサンゼルス）

【映像】大谷の“怖い打球”→野手の横を高速通過

9月15日（日本時間9月16日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平がライト線を破った一撃が話題となっている。

5回裏ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で迎えた1番大谷の第3打席。この打席で大谷は、フィリーズ先発のランヘル・スアレスに対し、初球、内角高めを突く147km/hの直球をやや強引に打ちにいき、ファウルとなると、続く2球目、外角低めを狙って投じられた122km/hの緩いカーブを上手く引っ張り、右方向へと飛ぶ低い弾道の一撃に。この打球に、ファーストを守る名手ブライス・ハーパーが懸命に横っ飛びで止めにかかるも及ばず、打球は瞬く間に一二塁間を抜けてライトの右へと高速で転がる長打性の一打に。

一塁走者のチャールズ・ロビンソンが一気に三塁へと進み、大谷も悠々二塁へ。大谷にとってこの日の初ヒットは、追加点の好機をお膳立てする鋭い一撃となった。打球速度は89マイル（約143.23km/h）と、大谷の打球としてはそこまでの速さではなかったものの、独特な弾道の一打に、この日、ABEMAの中継の中で解説を担当した岩村明憲氏は、「ランナー一塁、（打者が）大谷選手。ファースト守りたくないですよね。“怖い”が先にきますよね（笑）。今のハーパーも動けてないですもんね」とコメントした。この一打に、ファンからは「怖いよな」「体感ヤバいだろ」「もっとスピード出てそうだけどな」「ハーパーが横っ飛びでも間に合わないのか」「ハーパー上手いのに」といった様々な反響が巻き起こることに。

なお、試合の方は、3-1、ドジャース2点のリードで迎えた7回に、フィリーズが3点を奪って逆転するも、すぐさまその裏、ドジャースもムーキー・ベッツのソロ弾で同点に。8回にはブライス・ハーパーの豪快なソロアーチが飛び出し再びフィリーズが勝ち越したかと思えば、9回裏の土壇場でドジャースが同点に追いつくという、シーソーゲームに。しかし最後は延長10回、4番J.T.リアルミュートの犠牲フライが決勝点となる形で、フィリーズが逆転勝利を収めることとなった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）