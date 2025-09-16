自民党の小林鷹之・元経済安全保障相（５０）は１６日、記者会見を開き、党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）への立候補を正式に表明した。

現役世代支援のための所得税の「定率減税」の実施や、消費税減税を将来的な選択肢とする考えを示した。林芳正官房長官（６４）は１６日、国会内で記者団に「党をリードし、この国のかじ取りをしていきたい」と語り、出馬の意向を表明した。

小林氏は国会内での記者会見で「党に対する（怒りの）声が日に日に膨らんでいくのを感じてきた。強い危機感を持っている」と述べ、「世代交代が必要だ。もう一度、世界の真ん中に日本を立たせる」と訴えた。

経済成長を促す戦略分野への大胆な投資と同時に、現役世代の手取り増対策が必要だとして、所得税額から一定割合を差し引く「定率減税」を期間限定で実施すると明言した。恒久的な所得税制見直し議論にも１年程度で結論を得るとした。

消費税減税に関しては、現下の物価高対策としてではなく、将来的な経済低迷時の内需喚起のための「選択肢の一つ」と位置付けた。

防衛費増にも言及し、政府方針の「国内総生産（ＧＤＰ）比２％だと到底足りない」と指摘した。国家安全保障戦略の早期改定を掲げた。

少数与党下での野党との連携は、政策ごとの「部分連合」と連立枠組み拡大議論を同時並行で進める方針だとした。

内閣の要である官房長官を務める林氏は「石破首相を非力ながらお支えしてきた。後を引き継いでいきたい」と強調した。週内に記者会見を開き、政策を公表する。

小泉進次郎農相（４４）は閣議後の記者会見で「正式表明に向けて陣営と一つ一つ積み上げていきたい」と述べた上で、昨年９月の総裁選に出馬した加藤財務相が陣営の選挙対策本部長に就くと明らかにした。

総裁選を巡っては、高市早苗・前経済安保相（６４）が出馬の意向を固め、茂木敏充・前幹事長（６９）は出馬を表明済みだ。記者会見は小泉氏が２０日、高市氏が１９日に行う方向で調整している。