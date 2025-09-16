9月30日、Amazonが新製品発表会開催！ フルカラーKindleに早くも新作？
米Amazonがメディア向けに招待状を送付。9月30日、ニューヨークにて、新製品の発表会が開催されることがわかりました。
フルカラーKindleに新モデル？
Amazonのハードウェアといえば、デジタルアシスタントAlexaの主戦場であるスマートスピーカーのEchoシリーズ。これにディスプレイがついたスマートホームのハブ的立ち位置のEcho Showシリーズ。Fireタブレット、Fire TVスティック、そして電子書籍リーダーのKindleシリーズ！
メディア向け招待状の画像を見ると、スマートスピーカーEchoの新モデル、Fire TVスティックの新モデルとともに、Kindleのフルカラーモデルに新モデルが期待できそう。
フルカラーのKindle Colorsoftは、昨年秋の発表会で登場。今年の夏に、日本でも販売がスタートしたばかり。が、これにすでに廉価版・小型版の噂がでています。
