東京ディズニーシーでは17日から11月2日までディズニー&ピクサー映画『リメンバー・ミー』をテーマにしたイベント『ラソス・デ・ラ・ファミリア』が初めて開催されます。この新イベントで新たに始まったアトモスフィア・エンターテイメントを取材しました。

今年から新たにロストリバーデルタで開催されるイベント『ラソス・デ・ラ・ファミリア』。メキシコの『死者の日』を舞台にミュージシャンを夢見るギターの天才少年・主人公のミゲルが、先祖たちが暮らす“死者の国”で奮闘する映画『リメンバー・ミー』をテーマにした新しいイベントです。

■新アトモスフィア・エンターテイメントにミゲルが登場

この新イベントでは、メキシコの音楽を楽しむことができる新たなアトモスフィア・エンターテイメント『ディア・デ・ロス・ムエルトス』が行われます。運が良ければミゲルが登場し、映画でおなじみの楽曲が披露されます。

アトモスフィア・エンターテイメントの他にも、テーマに合わせたスペシャルメニューやデコレーションも登場しています。

また、 東京ディズニーリゾート では10月31日までスペシャル イベント ディズニー ・ハロウィーン』も開催されます。