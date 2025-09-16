【studio CLIPの人気バッグ】が優秀！「肩にかかる負荷を軽減」「軽量で扱いやすい」だって！

お仕事にプライベートにと日々使うバッグは、デザインはもちろん実用性も重視したいところ。そこでおすすめしたいのが、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の人気シリーズのバッグ。人間工学に基づいた設計でバッグ全体の軽さにこだわって作られたアイテムです。デイリーコーデの相棒になるバッグを探している人は、ぜひ試してみて。

通勤におすすめ！ PCが収納できるトートバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶキルトトート & ショルダーバッグ」\3,492（税込・セール価格）

通勤用のバッグなら、13.5インチのPCが背面ポケットに収納できるトートバッグがおすすめ。ショルダー紐が付いているため、トートとショルダーの2WAYで使用できます。太めのショルダー紐が「肩にかかる負担を軽減」（公式サイトより）してくれるとあって、荷物が多い日も楽に持ち歩けそう。ぷっくりとしたキルト素材も可愛らしく、コーデのワンポイントになるはず。カラー展開はフレッシュなミントのほか、シックなグレーとブラックの全3色をラインナップ。

小物を収納しやすい！ ポーチ付きショルダーバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶキルトショルダーバッグ」\4,690（税込）

こちらもキルト生地の、無地でもシンプルになりすぎないショルダーバッグ。同素材のミニポーチが付属しているほか、バッグ自体にも8つのポケットが付いており、イヤホンやコスメなど小物の収納に便利そうです。公式サイトによると「体に沿わせることで荷重の負荷を軽減させる効果が」あるとのことで、たくさん荷物を持ち歩く日も楽に過ごせる予感。Dカンが付いているため、キーホルダーをジャラっと付ける今時のアレンジも楽しめます。

