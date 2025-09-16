Ê¡»³²í¼£¼ç±é¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù½é±ÇÁü²½ºî¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥ÈÈ¯¿Ê¡¡Á´¹ñÀ¸Ãæ·ÑÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤â·èÄê
¡¡ÅìÌî·½¸ã¸¶ºî¡¢Ê¡»³²í¼£¼ç±é¤ÇºÆ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¤¬¡¢9·î12Æü¤è¤êÁ´¹ñ366´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¸ø³«¤«¤é3Æü´Ö¤Ç´ÑµÒÆ°°÷Ìó39Ëü6000¿Í¤òµÏ¿¤·¡¢½µËö´ÑµÒÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê9·î12Æü¡Á14Æü¡¢¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤Ç¼Â¼ÌºîÉÊ¤ÎÂè1°Ì¤Ë¡£¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï5²¯5600Ëü±ß¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢2022Ç¯9·î16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¶½¹Ô¼ýÆþ30²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ØÄÀÌÛ¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ù¤ÎÌó107¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½é±ÇÁü²½ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º±Ç²è¤ò¾å²ó¤ë¹¥È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤â30²¯±ßÄ¶¤¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ËÆü¤À¤Ã¤¿9·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´ÖÎß·×¤Ç¤Ï¡¢Æ°°÷¿ô53Ëü5511¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ7²¯4380Ëü5300±ß¤ÈµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï2020Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î»¦¿Í¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼ÒÊ¸¸Ë¡Ë¡£¸µ¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¿ÀÈøÉð»Ë¤òÊ¡»³¤¬±é¤¸¡¢ÌÅ¤Î¿¿À¤Ìò¤ÇÍÂ¼²Í½ã¤¬¶¦±é¡£Êª¸ì¤Ï¡¢Éð»Ë¤Î·»¤Ç¿¿À¤¤ÎÉã¤¬»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢9·î23Æü¤Î½©Ê¬¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ30Ê¬¤«¤é¤Î¾å±Ç²ó½ªÎ»¸å¤ËÊ¡»³¡¢ÍÂ¼¡¢ÅÄÃæÎ¼´ÆÆÄ¤¬ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£Á´¹ñ346´Û¤Ç¤ÎÀ¸Ãæ·Ñ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜÃæ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÅìÌî·½¸ã¤ÈÊ¡»³²í¼£¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡ÊÁ°¸åÊÔ¡Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÌî·½¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ÈÌ¾¤â¤Ê¤Ä®¤Î¸÷¤È±Æ¤ÎÊª¸ì¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤Î±Ç²è¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¤´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ï2²ó3²ó¤È½Å¤Í¤Æ´Ñ¤ë¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÂ¼¤µ¤ó¤ÎÎÞ¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤¤Ï²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¶»¤òÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡ÈÄÉ¤¤¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡É¿ä¾©¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎºÇ¹â¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¦¥·¥ç¡¼¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·à¾ì¤ËÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡ªÀ¸Ãæ·ÑÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
