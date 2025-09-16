「2025ミスユニバーシティ日本大会」が16日、東京・ホテル雅叙園東京で行われた。

同大会は、日本で唯一の全国版ミスキャンパスで、「今できること」をスローガンに次世代のオピニオンリーダーとなる女子大学生の発掘を目的とする。

全国の総応募者3000人以上の中から選ばれたファイナリスト28人が登場。自身の強みや実現したい目標を話すスピーチ審査や、ドレスを着てのパフォーマンスを見る審査、審査員からの質問に答える最終審査を経て、グランプリを決定した。

静岡県代表、聖隷クリストファー大学在学の山本桃花さんが第3位を獲得した。スピーチ審査では、献血の重要性を説いた。現在看護学生として学んでいるといい「血液は人工的に作ることも、長期保存することもできない。一方、若い世代の献血者が少なく、認識の偏りがあると感じる」と指摘。「より多くの人に正しい知識を発信したい」と力強く話した。

審査員からの質問に答える審査では、オーバーツーリズムについて問われた。自身が静岡県代表であることから、富士山を例にあげ「軽装で富士山に登ってしまう人もいる。観光客に情報を伝えることが大切」と述べ、情報発信を通して「観光客も地元の人も快適に暮らせる社会を作りたい」と思いを言葉にした。