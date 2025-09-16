ヨーロッパは今、2026年FIFAワールドカップ予選の真っ只中にある。54の国が16の出場枠を懸けて鎬を削る。アジアでは日本代表が世界最速で本戦出場権を確保したが、ヨーロッパでは来年3月末のプレイオフまで長い戦いが続く。



そんな中、歴史を動かそうとしているのが東欧の小国ジョージアだ。FIFAランキングは67位。人口は約370万人で静岡県とほぼ同じ、国土は日本の5分の1ほどしかない。だがEURO2024で初出場にしてベスト16入りという快挙を成し遂げ、今や「小国」の枠には収まらない存在感を放っている。迎えた2026年予選、第1節でトルコに惜敗しただけに、第2節ブルガリア戦は絶対に落とせない試合だった。現地在住の筆者が足を運んだボリス・パイチャーゼ・スタジアムは、その熱狂を物語っていた。



同スタジアムは名門ディナモ・トビリシの本拠地で、2015年にはUEFAスーパーカップも開催された。収容人数は54,549人でラグビー代表の試合にも使用される。市内中心部からのアクセスも良好。バスは90分乗り放題で1ラリ（約55円）、タクシーも手頃な価格で利用でき、気軽に訪れることができる。





大雨に見舞われた当日、観客は減るだろうと思っていた。しかし到着した瞬間、その予想は裏切られる。キックオフ30分前、すでに周囲は歓声で包まれ、入場ゲートは人であふれかえる。痺れを切らした中年男性が柵をよじ登り、警察が苦笑しながら制止する光景まであった。混乱すらも“熱狂の一部”に見えるほど、サポーターのボルテージはすでに最高潮だった。敷地内にはショップが立ち並び、ディナモ・トビリシのオフィシャルストアも営業していた。店員は「リーグ戦では観客は少ないけど、代表戦は別格だよ」と笑顔で話す。国内リーグの人気はまだ欧州西部には及ばないが、代表戦となれば話は別である。スタンドに足を踏み入れると、試合前からすでに大歓声が鳴り響いていた。小さな子どもまでが自発的にチャントを歌い出し、大人たちがそれに呼応する。世代を超えた一体感に思わず鳥肌が立つ。観客全員がピッチ上の一挙手一投足に反応していた。試合はジョージアが序盤から積極的に仕掛け、相手陣内へ何度も侵入したが、ブルガリアの堅守に阻まれてなかなかゴールを奪えなかった。迎えた前半30分、均衡を破ったのは、やはり国民的スターのクヴィチャ・クワラツヘリアである。昨季PSGでトレブルを達成したウインガーが先制点を挙げると、スタジアムはまるで地震のように揺れた。あまりの迫力に鳥肌が止まらない。続く44分には、ウクライナ1部コロス・コヴァリフカに所属するセントラルMF、ニカ・ガグニゼが追加点を奪い、2-0で前半を終える。興奮冷めやらぬ中、ハーフタイムに隣席の男性が話しかけてきた。「今日は最高だ！ スペインは強いけど、俺たちだってW杯に行ける！」誇らしげな表情に頷き返すと、その手にはタバコが。驚きつつも周囲を見れば半数近くが紫煙をくゆらせていた。警備員も注意することなく、それがこの国の日常であることを思い知らされた。駅のホームなど、町の至る所でタバコを吸う人を見かけるが、スタンドでの喫煙はジョージアならではの風景だった。後半立ち上がりはブルガリアが盛り返して、チャンスを作ったが、波に乗るジョージアは一味も二味も違った。試合巧者のようにファウルで相手の流れを断ち切り、再びリズムを取り戻す。後半65分、今季からビジャレアルに新加入したジョルジュ・ミカウタゼが3点目を決め、勝負を決定づけた。スタンドの至る所ではタバコ片手に声を枯らすサポーターたち、スタジアム全体では何度もウェーブ。途中、ユーロバスケット2025でジョージアがフランスに勝った速報が流れると、会場全体が再び大歓声に包まれた。国全体を覆うスポーツ熱、それを象徴する瞬間だった。私のジョージア人の友人たちは愛国心が非常に強く、事あるごとに「ジョージア人は国を愛してやまない」と語っていたことが脳裏に浮かんだ。この愛国心こそがジョージア代表の原動力なのかもしれない。試合は3-0の快勝。勝ち点3を積み上げ、2連勝のスペインに次ぐ2位に浮上した。まだ戦術的には粗削りな部分もあるが、クワラツヘリアとミカウタゼを中心にしたフィジカル重視の攻撃、ギオルギ・ママルダシュビリを軸とした堅守がかみ合っている。そして何より、国民が生み出す一体感こそがジョージアの最大の武器だと確信した。悪天候をものともせず、愛国心むき出しで自由に声を張り上げるサポーター。その姿は、日本のファンが学ぶべき応援スタイルでもある。試合後に声をかけた女性サポーターは満面の笑みで言った。「代表はこの国の英雄よ。私たちは彼らを信じているわ」国民が作り出した鳥肌が立つほどの熱狂の光景は、記憶から消えることはないだろう。これからはアウェイでの厳しい戦いが続くが、ブルガリア戦で示した実力があれば、初のワールドカップ出場も決して夢物語ではない。ジョージアがさらにスポットライトを浴びる日が来ることを、心から願いたい。文／佐藤 陸（theWORLD編集部）