映画「明日に向って撃て！」「スティング」に主演した往年のスターで、アカデミー賞受賞監督でもある米俳優のロバート・レッドフォードさんが１６日、米西部ユタ州の自宅で死去した。８９歳だった。死因は不明。ニューヨーク・タイムズ紙が伝えた。

レッドフォードさんは西部カリフォルニア州サンタモニカ出身。コロラド大学を中退し、画家を志してヨーロッパを放浪した。

帰国後、舞台美術を学んだが、俳優に転向。６２年から映画に進出し、６３年にブロードウェーの「裸足で散歩」で注目を集めた。転機は６９年、実在のギャング２人組の友情と恋、逃走劇を描いた「明日に向って撃て！」でポール・ニューマン（享年８３）と共演し、出世作となった。

その後も「スティング」や「追憶」「愛と哀しみの果て」などに出演。甘いマスクでファンを魅了し、世界的スターとなった。

監督デビュー作となった８０年の「普通の人々」はアカデミー賞の作品賞に輝き、監督賞も受賞。監督としても高い評価を受けた。

サンダンス映画祭を主宰するなど後進の育成にも積極的で、ハリウッドの顔的存在として活動した。２００２年には「映画人の養成所を設立し、若手の育成に励み映画界に貢献した」として、米映画芸術科学アカデミーからアカデミー名誉賞を授与された。

私生活では１９５８年に妻ローラ夫人と結婚し、４人の子供をもうけたが、８５年に離婚した。２００９年にドイツ出身の画家ジビレ・ザガースさんと結婚した。

１８年に主演映画「ジ・オールド・マン・アンド・ザ・ガン」（原題）を最後に、俳優業から引退する考えを明かしていた。

