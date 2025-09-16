町田ＤＦ望月ヘンリー海輝が大仕事　泥臭いゴールで引き分けに持ち込む「ファーを狙うのは自分の頭にあった」

◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第１節 町田１―１ＦＣソウル（１６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）初出場の町田は、初戦となったホームでＦＣソウル（韓国）と１―１で引き分けた。

日本代表の米国遠征から帰還した２３歳が大仕事をやってのけた。右ウィングバックで先発したＤＦ望月ヘンリー海輝は０―１の後半３５分、ＭＦ下田北斗の左クロスからＦＷ藤尾翔太がエリア右に流した球に反応すると、滑り込みながら右足で合わせた。泥臭くゴールに迫ったボールはネットの中に吸い込まれ、町田に貴重な勝ち点１をもたらした。

この試合のプレーヤー・オブ・ザ・マッチにも選ばれた望月は「最初は（下田）北斗くんからの大外のファーのボールを狙っていたが、北斗くんが判断を変えた。チームとしてファーを狙うのは自分の頭にあった。それ通りやった結果があのゴールにつながった」とうなずいた。ただ、「個人としてはイージーなロスが多かった」と反省もこぼれた。

アジア初勝利はお預けとなったが、通算９度目の大会出場で２０１３年には準優勝も経験した韓国の強豪に引き分け。９日（日本時間１０日）の米国戦で先発したことで、海外チームの強度は記憶に新しいが、「韓国は身長も高いのでフィジカルの部分が優れている。前の選手も簡単に決められたものもそうですけど、クオリティーがすごい」と、改めて強度の高さを実感。次戦（３０日）は敵地（マレーシア）でのジョホール・ダルル・タクジム戦。クラブとして初めての海外での試合となる。７月の東アジアＥ―１選手権、そして今回の米国遠征で培った海外での経験をチームに還元する。