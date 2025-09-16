¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢CL¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¿·²ÃÆþ¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤òÅÐÏ¿¡ÄUEFA¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¤Ë¤è¤êÁª¼êÊÑ¹¹¤¬²ÄÇ½¤Ë
¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï16Æü¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½MF¥Õ¥¡¥¯¥ó¥É¡¦¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤òU¡Ý21¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥À¥ê¥ª¡¦¥¨¥¹¡¼¥´¤ËÂå¤ï¤ê¡¢2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥¹¡¼¥´¤Ï¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é°ÜÀÒ¶â1850Ëü¥Ý¥ó¥É¡Ê¡Ë¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¤Ç3»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤ÏË¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¥¨¥¹¡¼¥´¤Ï¡¢9·î¤ÎÂåÉ½¥¦¥£¡¼¥¯¤ÇU¡Ý21¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë±¦ÂçÂÜÉô¤òÉé½ý¤·¡¢9Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£Éüµ¢¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Ï11Æü¤Ë²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢¿·¤¿¤Êµ¬Äê¤òÈ¯É½¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±Ï¢ÌÁ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¯¥é¥ÖÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÆâ¤Ë¡¢Áª¼ê¤ËÉé½ý¤äÉÂµ¤¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÑ¹¹¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡ÊCLµ¬Â§Âè31.14C¾ò¡Ë¡£¤³¤Î¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÉé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¥¨¥¹¡¼¥´¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯º£²Æ¿·²ÃÆþ¤Î¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤òCL¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß20ºÐ¤Î¥Ö¥ª¥Ê¥Î¥Ã¥Æ¤Ï¡¢º£²Æ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤«¤é1¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè4Àá¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢Á°È¾¤Î45Ê¬´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï17Æü¤ËCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Ç¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
