「陸上・世界選手権・男子１１０メートル障害決勝」（１６日、国立競技場）

昨夏のパリ五輪５位で、日本記録保持者の村竹ラシッド（２３）＝ＪＡＬ＝は１３秒１８で５位に終わり、世界陸上同種目日本人初のメダルはならなかった。日本勢２大会連続の５位入賞となった。

好スタートから終盤までメダル争いに加わったが、ゴール手前で競り負ける形となった。電光掲示板で５位を確認すると、トラックに大の字に倒れ込んで悔しさをかみしめた。

メダルまでは０秒０６差。インタビューでは「何が足りなかったんだろうなって。何が今まで間違ってたんだろうなって」と語ると涙が止まらなくなり「パリが終わってからの１年間、本気でメダル獲りにいくための練習をした。何が足りなかったんだろうなって…すいません」と、顔を上げることができなくなった。

８月に今季世界２位で、日本記録を更新する１２秒９２をマーク。堂々の金メダル候補として臨んだ自国開催の大舞台で順当に最終決戦に進んだ。だからこそ、輝く勲章が欲しかった。「自国開催でこれだけ観客の中で走れたのは、１人のアスリートとして本当に幸せです。だからこそメダルとって、みんなと一緒に喜びたかった」と、最後まで涙が止まらなかった。