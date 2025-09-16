Vans×アティバ・ジェファーソンの特別コラボ！芸術性溢れる限定シューズ

アクションスポーツブランドのVansから、世界的フォトグラファーAtiba Jeffersonとの特別なコラボレーションモデルが登場。ストリートカルチャーと音楽、スケートボードを象徴する写真をまとった「OTW by Vans X Atiba Jefferson」は、左右で異なるデザインが楽しめる唯一無二の一足です。芸術的な視点とカルチャーへの愛が込められた限定シューズをチェックしてみてください♪

Vansコラボの魅力を纏った一足

定番の「オーセンティック」をベースにした本モデルは、片足にスケーターのジョン・カーディエル、もう片足にミュージシャンのフランツ・ライオンズの写真をプリント。

アティバが撮影したビジュアルをアッパーからソール、ライニングまで施し、彼のアイデンティティと芸術性を余すことなく表現しています。

商品詳細＆取扱店舗情報

OTW Authentic 44 (Atiba Photo Print)

価格：18,700円（税込）

カラー展開：Atiba Photo Print（限定デザイン）

取扱店舗：Vans公式オンラインストア／Supreme原宿店・渋谷店・代官山店・大阪店・福岡店・名古屋店

ストリートとアートが融合するVansコラボ♡

「OTW by Vans X Atiba Jefferson」は、ただのスニーカーにとどまらず、カルチャーとアートをつなぐ特別な一足。

普遍的なビジュアル言語として存在するアティバの写真が、日常のファッションに特別なアクセントを加えてくれます。

ストリートスタイルをアップデートするこの限定モデルで、あなたらしい足元を演出してみませんか？