宇宙の歴史がひっくりかえる？

先日、LIGOことレーザー干渉計重力波観測所にて、スティーヴン・ホーキング博士がかつて提唱したブラックホール同士の合体に関する予測が正しかったことが証明されました。その結果、原始ブラックホールを観測する手がかりを得られたのだとか。

Physical Review Letters誌にて掲載された論文によると、今後10年以内にブラックホールの爆発による終わり、とりわけ原始ブラックホールの終わりを目撃できる可能性があることが示唆されています。

この現象により放出される放射線を観測することで、前例のない初期宇宙のダイナミクスに関する洞察を得られるかもしれないと研究チームは理論づけています。

今回この論文を手がけた共著者のマイケル・ベイカー（Michael Baker）氏は、発表されたプレスリリースのなかで次のように説明しています。

必ずしもこの10年以内に起きるとは言い切れませんが、90％の確率で起きると考えています。 すでにこの爆発現象を捉えられる技術は揃っているので、我々も備えておくべきだと。

ブラックホールが死ぬとどうなるの？

ブラックホールといえば、私たちが住むこの宇宙でもっとも強力な実体です。ただ他のすべてのものと同じく、いずれは死にゆくもの。しかも爆発し、最期を迎えるとされています。

ホーキング博士はこの爆発の過程で、ブラックホールが光子や素粒子を非常にゆっくりと放出する現象を予測しており、この現象はのちに「ホーキング放射」と呼ばれるようになりました。

理論上では、現代のガンマ線観測によってこのホーキング放射を観測できるとされています。問題は、ブラックホールがとてつもなく長い間存続し続けてきたために、私たちの観測範囲内でこうした爆発が起きるのは10万年に1度と考えられていること。

そんな奇跡とも言える瞬間がこの10年以内に起きるとなると、観測できた人たちはまさに「時の人」と言えそうですよね。

今回研究チームが提唱したのは、「ダークQEDトイモデル」と呼ばれる仮説モデル。この仮説では、原始ブラックホールが小さな「ダーク電子」によって支えられた微小な「暗黒電荷」を持っているとされています。

通常のブラックホールは、電気的な特性が中性だと考えられているため、その点が新たな仮説といえます。つまり、初期ブラックホールは通常のブラックホールとまったく異なる生成過程をたどっているため、電気的な特性も異なる可能性があるということです。

研究チームは、宇宙の最初期にわずかに帯電していたある原始ブラックホールが爆発を起こしており、この際に追加された電荷により、ホーキング放射が抑圧され、本来ならすでに爆発していたであろうその他の原始ブラックホールの寿命を先延ばしにしていたのではないかと推測しています。

論文の共著者であるJoaquim Iguaz Juan氏はこう言い切っています。

近い将来に爆発する可能性があるのは原始ブラックホールだけです。 ですから、もしホーキング放射を観測できたら、それは爆発する原始ブラックホールを目撃したことになるのです。

またこの仮説が今後の検証の結果、正しいと裏付けられれば、「宇宙を構成するすべての粒子の決定的な記録が得られる」とも伝えています。「物理学を根底から覆し、宇宙の歴史を書き換えるほどの発見になるかもしれない」とまで。もしかすると、私たちは後世に語り継がれる瞬間に立ち会うことになるのかもしれません。