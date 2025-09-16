¡ÖÌîµå¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¡×à¶Ã°Û¥¹¥¿¥¤¥ëáÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤Çµå¾ì¹ßÎ×¡Ä¿Íµ¤½÷Í¥¥æ¥Ë¥³¡¼¥Ç¤ËµÓ¸÷¡Ö¤¨¤°¤Ã¤Ã!!!¡×¡ÖÂÄ¹!¡×¡Ö¤Ï¤¤¥º¥Ã¥¥å¥ó♡¡×
¡Ö¼¡¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡µå¾ì¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤ÎÄ¶¥ß¥Ë¾æ¤Ë¡Ö»Ïµå¼°¤ä¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¾Ð¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡¡DeNA¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¹õ¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡õ¥·¥ç¡¼¥È¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿»Ñ¤Ç¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï»³ºê¹ÉºÚ¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ®½Å¤ÊÂçÌò¤òÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DeNA¡½µð¿Í¤Î»î¹çÁ°¤Ë¡ÖBSTBS·î´Ö¥°¥Ã¥É¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¾Þ¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»Ïµå¼°¤ä¤Ê¤¤¤ó¤«¤¤¾Ð¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ²á¤®¤ÆÌîµå¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ó¡×¡ÖÂÄ¹!¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¤ª¤ßÂ¤â¤È¤Æ¤â¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¹ÉºÚ¤Á¤ã¤ó¤Î¥í¥ó¥°¤¨¤°¤Ã¤Ã!!!¡×¡Ö¤Ï¤¤¥º¥Ã¥¥å¥ó♡¡×¡ÖÌîµå¥æ¥Ë¤â¤è¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¼¡¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£