¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç´ÑÀï¤·¡¢·ã¥¢¥Ä!
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ºäÅíÍû¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£»×¤ï¤Ì¾ì½ê¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃË»Ò100m·è¾¡·ã¥¢¥Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¡Ö#À¤³¦Î¦¾å¡×¡Ö#ÃË»Ò100m·è¾¡¡×¡Ö#¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£¾¾ºä¤Ï9·î19Æü¸ø³«¤ÎÎ¦¾å¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à¡£¡×¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤«¤é²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¨¡Á!!!²ñ¾ì¤Ë¤¤¤¿¤Î!?¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¤Ç¤·¤¿!¡×¡Ö¤Ò¤ã¤¯¤¨¤à·Ò¤¬¤ê¤Í!¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤Æ¤âÇ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢À¸¤Ç´Ñ¤é¤ì¤¿¤È¤Ï¡Ä¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä!¤½¤ÎÌÜ¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÎ¦¾å¤ÎÇ®µ¤¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¤ÎÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£