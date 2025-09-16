¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ç¡Ä¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡©¡×28ºÐ²Î¼ê¡¢²Æ¤Î³¤¤ÇÂÎ¤Ëà°Û¾ï»öÂÖáÈ¯À¸¡ÖÉáÄÌ¤ËÉÝ¤¤¡×¤ÈÅÇÏª¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¤è¤¯¸«¤¿¤é¡×
³¤¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤â¤è¤¯ÏÓ¤ò¸«¤¿¤é¡Ä
¡¡28ºÐ¥·¥ó¥¬¡¼¤¬²Æ¤Î³¤¤òËþµÊ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£ÏÓ¤ËÀ¸¤¸¤¿à°Û¾ï»öÂÖá¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²Æ¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¤Ë³¤¤ÎÅê¹Æ¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈX¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢³¤¤òÇØ·Ê¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ê(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡ÖÏÓ¤á¤Ã¤Á¤ã¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ÆÉáÄÌ¤Ë¤³¤Î¼Ì¿¿ÉÝ¤¤¡×¡ÖÂç¾æÉ×¤À¤è¤Í¡©¤Ê¤Ë¤³¤ì¡×¤ÈÂ³¤±¡¢º¸ÏÓ¤¬¤Í¤¸¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¾õÂÖ¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö³Î¤«¤Ë¤è¤¯¸«¤¿¤éÏÓ¤¬Ì¯¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÂç¾æÉ×¡ª¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¼¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤Ç¡×¡ÖÏÓ¤Î³ÑÅÙ¤¬À¨¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ê¤Ï2018Ç¯¤ËRyuga¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¡Ö¤Þ¤ë¤ê¤È¤ê¤å¤¦¤¬¡×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯¤«¤é¥½¥í¤Î²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£