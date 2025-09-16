Â´¶ÈÈ¯É½¤ÎÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡ÖANN¡×¤Îº£¸å¤Ï¡©¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Îµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡Ê24¡Ë¤¬16Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÇµÌÚºä46¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1¡¦00¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¶É¤Ï¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¡Öº£¸å¤ÎÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÄ°¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡2016Ç¯3·î31Æü¤Ë¡ÖÇµÌÚºä46¡¡¿·ÆââÃ°á¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿Æ±ÈÖÁÈ¡£½é²ó¤«¤é22Ç¯2·î9ÆüÊüÁ÷¤Þ¤ÇÆ±¶É´ØÏ¢²ñ¼Ò¼Ò°÷¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤À¤Ã¤¿¿·ÆââÃ°á¡Ê33¡Ë¤¬½éÂå¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡£µ×ÊÝ¤Ï2ÂåÌÜ¡£½é¤Î¥é¥¸¥ª¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¿åÍË¿¼Ìë¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢1Ëü2000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼½¢Ç¤¤ÏÈÖÁÈÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÆ±¶É¤Î²óÅú¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êº£¸å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤«¤é¸åÇ¤¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢4´üÀ¸¤Î²ì´îÍÚ¹á¡Ê24¡Ë¡¢ÅÄÂ¼¿¿Í¤¡Ê26¡Ë¤Ê¤É¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼·Ð¸³¼Ô¤âËÉÙ¤Ç¡¢ÎÓÎÜÆà¡Ê21¡Ë¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ø¤ÎÂ¤·Ø¤¬¿¼¤¤¡£5´üÀ¸¤Ç¤Ï¿û¸¶ºé·î¡Ê19¡Ë¤äÃæÀ¾¥¢¥ë¥Î¡Ê22¡Ë¡¢ÃÓÅÄ±Í¼Ó¡Ê23¡Ë¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£