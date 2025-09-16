¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¤¤à¡¡Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¡ÁêÊý¡¦ÅÄÞ¼¡ÖÀ¨¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊý¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡×¤«¤é²þÌ¾¤·¤¿¡Ö¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡×¤Î¤¤à¡Ê37¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö³«±¿!¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡Ê²ÐÍË¸å8¡¦54¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Éã¿Æ¤Î¿¦¶È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿Æ±¥³¥ó¥Ó¡£¤¤à¤¬Éã¿Æ¤Î¡Ö¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿¡¼¡×¤ò¤ªÊõ¤È¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥®¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¥Æ¥£¥óD¡Ý45¡¢1976Ç¯À½¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤à¤ÏÉã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ6Ç¯Á°¤Ë¡ÖÇò·ìÉÂ¡×¤ò´µ¤¤Í¾Ì¿2Ç¯¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤ÎÉã¿Æ¤ÏÀÎ¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ä¤Ã¤¿¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥®¥¿¡¼¤òÇã¤ª¤¦¤È¡×¤È¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿·Ð°Þ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆ´¤ì¤Î¥®¥¿¡¼¤Ï¡Ö100Ëü±ß¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÁêÊý¡¦ÅÄÞ¼¾ÏÍµ¤¬¡ÖÀ¨¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤«?¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢¤¤à¤ÎÉã¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¨¤¤¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÊý¤Ç¡¢¤ª»Å»ö¤â¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£