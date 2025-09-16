陸上の世界選手権東京大会は１６日、男子１１０メートル障害の決勝が行われ、昨年のパリ五輪で５位入賞の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５位入賞した。

優勝は１２秒９９のコーデル・ティンチ（アメリカ）。

世界選手権でのこの種目では、２０２３年の前回ブダペスト大会の泉谷駿介（住友電工）の５位と並び、日本勢が２大会連続の入賞を果たした。

この日の準決勝を全体で３番目の１３秒１７で通過して、日本史上初のメダルへの期待も高まった村竹。決勝もまずまずのスタートで飛び出して中盤までメダル争いの走りを見せたが、後半は並走していたライバルに突き放され、メダルにはもう一歩及ばなかった。

今年８月に、日本勢初の１２秒台となる１２秒９２の日本新記録を出し、勢いをもって迎えた大会だった。表彰台こそ逃したが堂々の入賞。しかし、レース後のテレビ局のインタビューで「パリ五輪からの１年間、本気でメダルを取るために練習してきたのに、何が足りなかったんだろう」と泣き崩れた。それでも２３歳は最後に「自分の脚のもつ限り、何年かかってもメダルを取りたい」と前を向いた。（デジタル編集部）