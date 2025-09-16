GENERATIONSの片寄涼太さん（31）が15日、映画『By 6 am 夜が明ける前に』（10月3日公開予定）の完成披露試写会に、主演の武田梨奈さん（34）らと共に登場。アクション映画挑戦への思いを明かしました。

映画は元特殊急襲部隊（通称SAT）の隊員にして現在は主婦、6歳の娘を持つ武田さん演じる主人公・長瀬綾が、娘が眠ってから“朝6時”までの間だけ捜査に協力し犯罪組織と壮絶な戦いを繰り広げていくクライムアクション作品となっています。

■映画の主題歌を担当した片寄涼太さん

片寄さんは本作の主題歌『朝日のように、夢を見て』を担当。映画の感想を聞かれると「激しいアクションシーンの中でもすごく大切な家族とかを思う温かさみたいなものをすごく感じられたので、いろんなシーンが一つ一つとても大切だなと思って拝見させていただきました」と答えました。

■アクション映画挑戦への思い 片寄「武田さんには勝てる気がしない」

俳優としても活躍する片寄さんは、もしアクション作品のオファーを受けたらどうするかと聞かれると「もちろん機会がいただけるのであれば挑戦してみたい思いはありますけど、武田さんには勝てる気がしないですね」とアクション映画への挑戦に前向きな姿勢を見せつつも武田さんのアクションシーンのすごさをたたえました。

一方、武田さんは片寄さんとのアクションでの共演については「あんなキレイな顔殴れないですよ」と笑みを浮かべながら答えました。これに対し片寄さんは「僕だって殴っていいですから、いくらでもぜひ」と話していました。