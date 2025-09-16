◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第１節 町田１―１ＦＣソウル（１６日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）の初戦でＦＣソウル（韓国）とホームで対戦し、１―１で引き分けた。

町田は後半１４分にＤＦ昌子源のパスを奪われ、カウンターのピンチになると、元イングランド代表ＭＦジェシー・リンガードのパスからＦＷマルコ・ドゥガンジッチに右足で押し込まれ、先制点を献上。しかし、同３５分にＭＦ下田北斗の左クロスをＦＷ藤尾翔太がエリア右に流し、最後はＤＦ望月ヘンリー海輝が滑り込みながら右足で押し込んだ。

アジア初勝利はお預けとなったが、通算９度目のＡＣＬ出場で２０１３年には準優勝も経験した韓国の強豪に引き分け。黒田剛監督は「立ち上がりから印象としてはすごく固い。この大会における初出場のプレッシャーや重圧を感じた。いい局面もありつつ、（失点につながった）ああいったカウンターを減らさないと、今後のＪリーグでも失点のにおいがぷんぷんしてくる。１からやり直しかなと思います」と課題を挙げると「勝ち点１をホームで得られたのはポジティブでいいが、勝ち点３を取りに行った中での勝ち点１。選手もスタッフも勝ち点３を取るつもりで準備をしてきたので、悔しさはもちろんある。今日の引き分けを教訓にし、次のゲームに臨まなければいけない」と振り返った。

クラブとして初の国際大会。黒田剛監督が「体の強さ、球際の強さをすごく感じた。これから全ての試合においてそれが基準になってくる認識もある。もちろんＪリーグもそうだが、前の選手に推進力がある選手、パワーを持っている選手、１つのパスで強く仕掛けられる選手が多い。もっと踏み込んで対策、対応を練っていかないといけない」と語るように課題も浮き彫りになった。次戦はクラブとして初めての海外（マレーシア）での試合。反省を収穫を分析し、３０日のジョホール・ダルル・タクジム戦に備える。