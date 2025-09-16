きょうの為替市場、全体的にドル売りが優勢となる中、ドル円は１４６円台に値を落としている。先ほど発表の８月の米小売売上高が予想を上回り、好調な米個人消費を示したことから、１４７円台に買い戻される場面も見られたものの上値は重い。



本日の２１日線は１４７．５５円付近に来ているが、下放れる展開。ただ、全体的な流れに変化はなく、１００日線と２００日線の間でのレンジ取引が続いており、膠着した展開となっている。



引き続き明日のＦＯＭＣの結果待ちの状況。市場はＦＲＢの利下げ再開を確実視しており、一部で観測されている０．５０％ポイントの大幅利下げまではないものの、０．２５％の利下げは確実視している。



ただ、市場は利下げ再開はすでに織り込んでおり、注目は今回発表されるＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）に移っている。市場は今回を含めて３回、年内のすべてのＦＯＭＣでの利下げを織り込む動きが出ている。あと２回の利下げ予想であれば、ドル高の反応との見方も出ている。



一方、市場の期待通りであったとしても、「噂で売って、事実で買う」展開を予想する向きもおり、いずれにしろ反応は一旦ドル高との見方もあるようだ。



なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４６円に観測されている。



16日（火）

146.00（14.1億ドル）



17日（水）

145.70（12.2億ドル）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

