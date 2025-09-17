VAZが運営する中高生向けYouTubeチャンネル「めるぷち」にて、現在開催中の大型プロジェクト『めるぷち選抜決定戦2025』。第3ラウンドについての最新動画が9月12日21時に公開され、スペシャルアドバイザーとしてPerfumeのあ～ちゃんが登場した。

『めるぷち選抜決定戦2025』とはYouTube登録者数40万人超（2025年7月時点）を誇る中高生向けチャンネル「めるぷち」にて行われているリアルドキュメントオーディション企画。YouTubeやTikTokなどを舞台に、参加メンバーたちの自己プロデュース力や発信力、そしてファンの応援などが評価され、次世代の“Z世代アイコン”としての資質が問われる注目のプロジェクトとなっている。

今年で第3回となる本企画には、「めるぷち」メンバー総勢24名が参加。視聴者による投票や審査員による自己アピール審査、自己プロデュース審査、YouTuber力審査、さらには歌・ダンス・ファッションなど多岐にわたる審査を通じて、グループの“顔”となる「選抜生」の座を競う。昨年の結果発表では、YouTube Liveで同時接続最大54000人を記録し、急上昇ランキング1位を獲得するなど大きな話題を呼んだ。

さらに、これまでの「選抜生」たちは、アーティストデビューや雑誌モデル、大型ファッションイベント出演、地上波ドラマ出演、ABEMA『今日、好きになりました。』シリーズへの出演など、様々なメディアで活躍の幅を広げている。

なお、今年の『めるぷち選抜決定戦2025』は、主題歌をラランドのサーヤ、川谷絵音などのバンド・礼賛の楽曲「鏡に恋して」が担当している。

