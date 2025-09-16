映画「明日に向って撃て！」「スティング」に主演、アカデミー賞受賞監督でもある米俳優ロバート・レッドフォードさんが16日、米西部ユタ州の自宅で死去した。89歳だった。死因は不明。

米カリフォルニア州サンタモニカ生まれ。1969年の映画「明日に向って撃て！」でポール・ニューマンと共演し、一躍スターとなった。「スティング」や「追憶」「愛と哀しみの果て」などに出演し世界的な人気俳優となった。

監督デビュー作となった80年の「普通の人々」でアカデミー賞の監督賞に加え、作品賞、助演男優賞、脚色賞を受賞した。他にも製作・監督作品で、92年のブラッド・ピット主演の「リバー・ランズ・スルー・イット」などがあり、監督としても高い評価を受けた。

ピットはルックスがレッドフォードの若かりし日の姿によく似ていたことから、「レッドフォードの再来」と騒がれた。そのピットとは01年の「スパイ・ゲーム」で共演し話題となった。18年の「さらば愛しきアウトロー」で俳優業からの引退を発表していた。

◆ロバート・レッドフォード（Robert Redford） 1936年8月18日、米カリフォルニア州サンタモニカ生まれ。父は牛乳店を営んでいたが石油を掘り当て石油会社副社長に。母は高校時代に死去。コロラド大では美術部に籍を置き、画家を志す。57年に同校を中退、欧州へ。13カ月の放浪生活で無一文になり帰国。62年「ウォー・ハント」で映画デビュー。「追憶」「スティング」「華麗なるギャツビー」「ナチュラル」「アンカーウーマン」「スパイ・ゲーム」などに出演。監督作は「モンタナの風に抱かれて」「大いなる陰謀」など。18年に俳優引退。身長183センチ、髪はブロンド、ひとみはダーク・ブルー。