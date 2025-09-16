カーデやシャツより“こっち”かも！【ZARA】40・50代のサマ見え♡「上品ブレザー」

羽織りアイテムといえばカーディガンやシャツが定番。でも、今注目したいのが【ZARA（ザラ）】のブレザー。落ち着いたカラーや上品なデザインがそろっていて、40・50代の大人世代にも取り入れやすそうです。シンプルなコーデに合わせるだけでサマ見えし、きちんと感もプラスしてくれるはず。今回は、日常にもお出かけにも活躍してくれそうなブレザーをご紹介します。

ブルーが映える爽やかブレザー

【ZARA】「クロップド丈半袖ブレザー」\9,990（税込）

爽やかなブルーが目を引く、半袖タイプのブレザー。まだ暑さが残る時期にも取り入れやすそうです。キリリとしたテーラードカラーとワンボタンのデザインがハンサムな印象を引き寄せ、大人のサマ見えを叶えてくれそう。ショート丈なので腰回りも軽やか。パンツを合わせたスタイリッシュなスタイルも、スカートと合わせた女性らしい雰囲気も楽しめそう。

ダブルボタンとコンパクトシルエットがポイント

【ZARA】「ショートスリーブ ブレザー、コントラストステッチ」\5,990（税込・セール価格）

ダブルボタンとステッチデザインがアクセントになった、コンパクトなシルエットのブレザー。かっちりとした印象の中に可愛らしさも漂うデザインです。ブラックにコントラストカラーのステッチがあしらわれ、全体を引き締め、洗練された雰囲気に。上品さが際立つブラックのボトムスを合わせて、落ち着きのある大人スタイルを楽しめそう。

秋らしいカラーと光るボタンで上品に

【ZARA】「ロングリネンブレザー」\12,590（税込）

シンプルなデザインのロング丈ブレザー。リネン素材ならではの軽やかさがあり、シャツのような感覚で羽織れてナチュラルな雰囲気を楽しめそう。きらっと艶めくフロントのボタンがアクセントになり、さりげなく上品さをプラス。深みのあるパープルは、大人世代のコーディネートにも馴染みやすく、秋コーデの頼れる存在になってくれるかも。

清楚で品のあるホワイトブレザー

【ZARA】「ベルト付きフィットブレザー」\12,590（税込）

太めのベルトがアクセントになった、上品なブレザー。クルーネックのデザインがやわらかい雰囲気を添えつつ、きちんと感もあるのでお仕事スタイルやフォーマルシーンにも活躍。ベルトでウエストをマークしているのでシルエットにメリハリが生まれ、スタイルアップも狙えるかも。休日はデニムなどに合わせて、カジュアルダウンしてもおしゃれに着られそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N