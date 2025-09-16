◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子１１０メートル障害決勝が行われ、日本記録保持者の村竹ラシッド（ＪＡＬ）が１３秒１８で５着となった。５位入賞は２３年世界陸上の泉谷、２４年パリ五輪の村竹に並ぶ世界大会日本人最高成績タイ。この日行われた準決勝では１３秒１７の３組２着で、決勝進出を決めていたが、レース後は「何が足りなかったんだろうな」と涙を見せる場面もあった。

トーゴ出身の父を持つ村竹は、高校時代から頭角を現し、順大４年時に日本記録タイ（１３秒０４）をマーク。初五輪となった昨夏のパリ五輪では日本人初となる決勝に進出し、５位入賞を果たし、世界に肉薄したが、またもメダルには届かず。試合後のインタビューでは声を詰まらせた。

今季は海外を中心にダイヤモンドリーグ（ＤＬ）に出場。日本に戻った８月１６日のナイトゲームズ・イン福井で従来の日本記録を０秒１２更新する日本勢初となる１２秒台に突入する衝撃の１２秒９２（追い風０・６メートル）で優勝。昨夏のパリ五輪優勝タイムをも上回り、今大会の金メダル候補の一角にまでのし上がった。

◆村竹 ラシッド（むらたけ・らしっど）２００２年２月６日、千葉・松戸市生まれ。２３歳。父はトーゴ人で、母は日本人。小学５年時から陸上を始め、松戸一中から本格的に１１０メートル障害を始める。松戸国際高３年時は全国高校総体制覇。順大に進み、２２年世界選手権は予選敗退。２３年９月に日本記録タイ（１３秒０４）をマーク。２４年４月、ＪＡＬに入社。同６月に日本選手権初制覇。同８月のパリ五輪は、同種目で日本勢初の決勝進出を果たし、５位入賞。１７９センチ。