東京世界陸上第4日

陸上の世界選手権東京大会第4日が16日、国立競技場で行われた。男子110メートル障害の村竹ラシッド（JAL）は、昨夏のパリ五輪（5位）に続いて決勝に進出。自国開催の大舞台のファイナルを力走し、13秒18（向かい風0.3メートル）で5位に入った。

村竹が世界の強豪に真っ向勝負を挑んだ。8月に12秒92のスーパー日本新をマーク。昨夏のパリ五輪優勝タイムを上回り、今季世界2位にランクインするハイレベルな記録を持つ23歳は、ファイナルでも気後れはなかった。

スタート前に名前がコールされると、ジョジョ立ちを決めて大歓声が降り注ぐ。号砲に反応しハードルを越えていったが、メダルには0秒06及ばない5位だった。

レース後、テレビのインタビューで「何が足りなかったんだろうなって。何が今まで間違っていたんだろうなって。パリが終わって本気でメダル取りに1年間、必死に練習して…何が足りなかったんだろうなって。すみません..」と話すと涙が止まらなかった。

準決勝は3組に登場。スタート前には「HUNTER×HUNTER」のネテロ会長とみられるポーズを決めた。最後に2着に浮上して着順で決勝進出を決めると、ガッツポーズで大歓声に応えた。

準決勝のレース前には自身のインスタグラムを更新。競馬大好きハードラーはストーリー機能で、障害の絶対王者・オジュウチョウサンと、武豊とのコンビでG1通算5勝のドウデュースのぬいぐるみの写真を投稿した。華麗な飛越と強烈な末脚を見せつけるつもりだった。

世界陸上は2022年オレゴン大会が予選落ち、2023年ブダペスト大会は怪我で出場できず。自国開催の大舞台で決勝に進み、大歓声を背に加速した。ゴールすると、トラックに仰向けになって顔を覆った。



（THE ANSWER編集部）