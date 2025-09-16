みんな気になるユニクロU。秋冬らしいシックな色合いで楽しむ最新アイテムが続々登場！

今季もユニクロUの新モデルが登場。2025年秋冬コレクションは、ヨーロッパの北海とその雄大な自然に着想を得て、“Future layers”をテーマに展開されます。

北海を思わせる深いブルーを基調に、バジルグリーンやプラムパープルなど秋冬らしい落ち着いたトーンを配色。

メリノウール、クリスピーナイロン、パフテックといった多彩な素材を揃え、異素材を重ねることで楽しむレイヤードスタイルを提案しています。

▲「パフテックショートブルゾン」

アウターで注目したいのが「パフテックショートブルゾン」（7990円）。ユニクロと東レが独自開発した高機能中綿・パフテックを採用し、軽さと優れた保温性を両立しています。

さらにPFAS（有機フッ素化合物）を使わない撥水加工を施し、小雨程度なら水を弾いて快適に着用できます。

フライトジャケットをベースにしながら、短めの丈感と身頃・袖にほどよいボリュームをもたせ、トレンド感あるシルエットにアップデート。

裏地には綿抜け防止加工を施したナイロンを採用し、肌ざわりの良さと耐久性を両立しています。内ポケットも備え、実用性にも配慮。

サイズはXS〜XXL、カラーはブラック、ベージュ、オリーブの3色展開です。

「ブロックテックユーティリティパーカ」（1万2900円）は、軽量な2.5層ナイロンをメイン素材に採用。

防風性と透湿性を備え、小雨をはじく撥水加工に加え、内側にはシームテープを施して防水性を高めた「ブロックテック」仕様となっています。

▲「ブロックテックユーティリティパーカ」

前立ては二重仕様で、すっきりとしたスマートな印象に。フードには調整可能なツバを備えており、機能性とデザイン性を両立しています。カラーはダークグレーとブラックの2色展開です。

▲「オーバーサイズカラーデニムジャケット」

ワークとミリタリーの要素を取り入れた「オーバーサイズカラーデニムジャケット」（5990円）も注目の一着。程よい厚みながら軽く柔らかなデニム素材を採用し、快適な着心地を実現。

生地と異なる糸を使ったステッチなど、細部のディテールにもこだわっています。カラーはグレー、ブラック、ナチュラルの3色展開です。

▲「ツイルワークオーバーサイズシャツ」

「ツイルワークオーバーサイズシャツ」（3990円）は、大きめのボタンや襟、ポケットに施されたダブルステッチ、2枚袖などワークウェアらしいディテールが特徴。

起毛感のあるポリエステルレーヨン素材を使い、あたたかく着られる一枚です。カラーはナチュラルとネイビーの2色展開。

▲「ワイドストレートパンツ」

ワークウェアをミニマルに仕上げた「ワイドストレートパンツ」（4990円）。コットンキャンバス素材を採用し、シルエットの美しさが際立ちます。カラーはダークグレー、ブラック、ブラウンの3色展開。

▲「ブラッシュドスウェットワイドパンツ」

「ブラッシュドスウェットワイドパンツ」（3990円）は、両面起毛でウールのような質感に仕上げた秋冬向けの一本。

イージーパンツながらカーブシルエットできれい見えし、前開き仕様のウエストはゴムとドローコードで調整可能。

裾もコードで絞れるため、シルエットのアレンジを楽しめます。カラーはダークグレイ、ブラウン、ダークブラウンの3色展開。

▲「コーデュロイユーティリティパンツ」

「コーデュロイユーティリティパンツ」（3990円）は、ハリとコシを備えながらもやわらかな風合いのコーデュロイ素材を使用し、快適な履き心地を実現。

裾に向かって細くなるテーパード仕様で、ボリューム感のあるワイドシルエットに仕上がっています。

前開き仕様のウエストにはゴムとドローコードを備え、裾もコードで調整可能。カラーはブラックと2種類のブラウンを揃えた全3色展開です。

▲「ミニバッグ」

アイテムのひとつ「ミニバッグ」（1500円）は、クロスボディバッグやショルダーバッグとして使える2WAY仕様。

ショルダーベルトはアジャスターで取り外し可能で、面ファスナー付きのベルトを使えば腕に装着でき、ランニング時にも活躍します。

ナイロン素材には撥水加工を施し、止水ファスナーも搭載しているので急な雨にも対応。カラーはダークグレー、ブラック、ダークブラウンの3色展開です。

全ラインナップは、メンズ18アイテム、ウィメンズ14アイテム、グッズ4アイテムの計36種類。9月12日から一部商品のオンライン先行予約が始まり、9月26日より通常販売がスタートします。

＜文／&GP＞

