◇陸上 世界選手権東京大会第4日 ●（2025年9月16日 東京・国立競技場）

男子110メートル障害決勝が行われ、昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（23＝JAL）は13秒18で5着となり、日本勢同種目初のメダルはならなかった。

＜村竹アラカルト＞

☆生まれとサイズ 2002年（平14）2月6日生まれ、千葉県松戸市出身の23歳。1メートル79。

☆競技歴 小学5年で陸上を始め、最初の専門は走り幅跳び。松戸一中から本格的に110メートル障害を始めた。松戸国際高、順大を経て昨年4月にJALにアスリート社員として入社。

☆主な実績 松戸国際高3年時に全国優勝。順大では22年世界選手権に出場も、予選敗退。23年9月の日本学生対校で当時の日本記録タイの13秒04をマークした。昨年6月の日本選手権で初頂点。

☆絶好調 昨年のパリ五輪は5位入賞。五輪では同種目初の快挙で、短距離では1932年ロサンゼルス大会100メートル6位の吉岡隆徳を超えて最高順位。今年8月には日本人初の12秒台突入となる12秒92の日本新記録をマーク。今季世界2位相当の好タイムだった。

☆趣味 競馬が大好き。陸上との共通点を探しつつ育成シュミレーションゲーム「ウマ娘」の影響もあり「見事にハマった」。今年は新潟競馬場を訪れ「アイビスサマーダッシュ」を観戦。スマートフォンの待ち受け画面は名馬ドウデュース。現地観戦した昨年のジャパンカップで撮影したもの。今回のレースを競馬で賭けるなら「自分が1着固定」と自信満々だった。