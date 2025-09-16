◇陸上 世界選手権東京大会第4日 男子110メートル障害決勝（2025年9月16日 東京・国立競技場）

男子110メートル障害決勝が行われ、昨夏のパリ五輪5位の村竹ラシッド（23＝JAL）は13秒18で5位に終わり、日本勢同種目初のメダルを逃した。

インタビューでは大粒の涙を流した。「何が足りなかったんだろうなって」と声を絞り出すと、「何が足りなかったんだろうなって。何が今まで間違ってたんだろうなって…ちょっと…。パリが終わってからの1年間、本気でメダル獲りに1年間必死に練習して、何が足りなかったんだろうなって…」と号泣。「すみません」と顔を覆った。

順位を見届けると、大の字で寝転び、悔しさをかみしめた。横一線のスタートもうまく加速できず。終盤は追い上げてゴール前の競り合いに食い込んだが、メダルには0秒06届かなかった。

予選終了後は「もう1、2段階上げて、かっ飛ばしていきたい」と気合を入れていた。8月に今季世界2位の日本新記録12秒92を出したばかりで、波に乗っていた。

4年間の成長を示した。同じ会場で行われた21年東京五輪は補欠だった。サブトラックで黙々と練習し、本番はスタンドから見守った。最終選考会だった日本選手権（大阪）の決勝はフライングで失格。自信は打ち砕かれ、練習嫌いだった男が本気になった。

昨夏のパリ五輪で飛躍を遂げ、自国の大舞台でさらに進化。「人生をかけている」と臨んだレースで涙をのんだ。