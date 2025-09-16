美しすぎるバレエ講師が胸元が大胆に開いたセクシーなドレスで奥手な男性を挑発。「ベッド！？いきなり？」「すごいな２人とも」「顎クイしてる！」とスタジオが盛り上がった。

【映像】胸元大胆な美しすぎるバレエ講師（ベッドでの行為も）

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択をした男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

1日目に行われた『カップルチャレンジ』では、女性陣が話し合って4組のカップルに別れ、メモリアルフォトを撮影することに。1位になったカップルは『秘密の部屋』で異性の知られざる一面を見ることが出来ると発表があった。

ミステリアス女王・サリオ（31歳／バレエ講師）は「ザコが嫌い」な論破王・ためくに（37歳／起業家）を選び『ラグジュアリーベッド』のシチュエーションで撮影をすることに。胸元が大胆に開いた美しいドレス姿で登場したサリオと風船の敷き詰められたベッドルームを見て、スタジオのとうあは「ベッドでいきなり？」と驚きを露わにした。

サリオを前にしたためくには「女性とこうやって写真撮るの、人生で初めて」と緊張した様子。2人は照れ笑いを浮かべながらもベッドの上で見つめ合ったり、抱きしめ合ったりと密着して撮影を進め、スタジオのMC陣は「これどういうこと？」「すごいな2人とも」「顎クイしてる！」と終始盛り上がった。撮影を終えたサリオは「結構どっしり構えてる感じの人が好きで、落ち着いてた。めっちゃよかったです」とためくにを高評価。スタジオの盛山も「あれは距離縮まるよね」とコメントしていた。