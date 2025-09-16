「リンガードってあのリンガードだよな？」「ここにいたんか！」FCソウルで躍動する元英代表の32歳にファン驚き「やっぱレベル違うな」「さすが上手かったな」
元イングランド代表の32歳が、小さくない注目を浴びた。
９月16日にアジア・チャンピオンズリーグエリートの第１節が開催。日本勢で出場したFC町田ゼルビアはホームで韓国のFCソウルと対戦。１−１で引き分けた。
先にスコアボードを動かしたのはFCソウル。60分、昌子源のパスをカットしてカウンターを発動。イ・スンモのパスを右サイドで受けたジェシー・リンガードの折り返しから、マルコ・ドゥガンジッチがダイレクトで押し込んだ。
この得点をお膳立てしたリンガードは周知のとおり、かつてマンチェスター・ユナイテッドをはじめ、レスターやブライトン、ウェストハムなどでも活躍した名アタッカーだ。FCソウルでは昨季からプレーし、今回のACLEで来日。町田戦ではアシスト以外でも際立つパフォーマンスを披露し、ネット上では以下のような声があがった。
「リンガードってあのリンガードだよな？」
「リンガードここにいたんか！」
「えぇ、リンガードってFCソウルにいんの？ 笑」
「リンガードが今韓国のチームでサッカーやってることにびっくり」
「FCソウルってリンガードいるの？ やべえやん」
「マンUのリンガードが町田にいるなんて」
「リンガードが野津田にいるという付加価値」
「リンガードマジうめ」
「リンガードのクロスが良かった！」
「リンガードやっぱレベル違うな」
「リンガード韓国にいたの忘れてた さすが上手かったな」
その存在はもちろん、良質なプレーも称えられた。なお、町田の同点弾は80分に生まれる。下田北斗のクロスから、最後は望月ヘンリー海輝がプッシュしてネットを揺らした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リンガードがお膳立て！ FCソウルの先制弾
