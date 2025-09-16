Ãæ¹ñ¿Í¤Î°Ü½»Áý²Ã¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡ÄÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ÅìÂç¤Ç¸«¤¿¶Ã¤¤Î¸÷·Ê
¤Ê¤¼º£¡¢¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö½áÆü¡Ê¥ë¥ó¥ê¡¼¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤é¤¬ÆüËÜ¤ò¡ÖÆ¨ÈòÃÏ¡×¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¼ÂÂÖ¤À¡£
ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¡¦¶áÆ£Âç²ð»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¤Û¤ó¤È¤¦¤ÎÃæ¹ñ¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤»×¹Í¤È¹ÔÆ°¸¶Íý¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬ÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö°Õ³°¤ÊËÜ²»¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡© ¤½¤Î¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î8ÅÀ¤À¡£
¡µ÷Î¥Åª¤Ë¶á¤¤¡Ä¡ÄËÌµþ¤ä¾å³¤¤«¤éÅìµþ¤äÂçºå¤Þ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«3¡Á4»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñÅª´¶³Ð¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡Ö¹ñÆâÎ¹¹Ô¡×¤ËÅù¤·¤¤¡£
¢Ê¸²½Åª¤Ë¶á¤¤¡Ä¡ÄÆ±¤¸²«¿§¿Í¼ï¤Ç¡¢´Á»úÊ¸²½·÷¤Ç¡¢ÊÆ²¤¤Ê¤É¤Ë³Ó¤Ù¤¿¤é´¶³ÐÅª¤Ë¶á¤¤¤È´¶¤¸¤ë¡£
£Êª²Á¤¬°Â¤¤¡Ä¡Ä±ß°Â¸µ¹â¤Î±Æ¶Á¤ä¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹âÆ¤Ê¤É¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï°Â¤¯´¶¤¸¤ë¡£
¤¼Ò²ñ¤¬°ÂÁ´¡Ä¡Ä¤³¤ì¤Ë¤ÏÆó¤Ä¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£¼£°Â¤¬¤è¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢Ì±¼ç¹ñ²È¤ÇÀ¯¼£Åª¤Ë¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¼Ò²ñ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¥µ¬À©¤¬´Ë¤¤¡Ä¡Ä500Ëü±ß¤ÎÅê»ñ¤ÇÍÆ°×¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö·Ð±Ä´ÉÍý¥Ó¥¶¡×¤ä¡¢¤ä¤Ï¤ê¾¯»Ò²½¤Î±Æ¶Á¤Ç¼èÆÀ¤¬ÍÆ°×¤Ê¡ÖÎ±³Ø¥Ó¥¶¡×¤Ê¤É¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢Ä¹´üÂÚºß¤Ç¤¤ë¡£
¦À¸³è¤¬²÷Å¬¡Ä¡ÄÄ®¤¬À¶·é¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊØÍø¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¡£
§ÅÚÃÏ¤¬Çã¤¨¤ë¡Ä¡Ä¼Ò²ñ¼çµÁ¹ñ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢·ûË¡¡ÊÂè½½¾ò¡Ë¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¹ñ²È¤¬½êÍ¤¹¤ë¡£¤À¤¬ÆüËÜ¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤â´Þ¤á¤ÆÅÚÃÏ¤ò¸Ä¿Í¤¬½êÍ¤Ç¤¤ë¡£
¨Ãæ¹ñ¸ì¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¡Ä¡ÄºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¡Ê2024Ç¯Ëö¤ÇÌó87Ëü¿Í¡Ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¸ì¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤ë¹ñ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×ÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¿Æü´¶¾ð¤Î¶¯¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÃæÅì¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÌÜ»Ø¤¹°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±¤ä¡¢ÃæÆîÊÆ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤òÌÜ»Ø¤¹°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÉÏ¤·¤¤¤«¤éÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤íÊ¿¶ÑÅª¤ÊÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¡£Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î¹âµé¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯¤Î½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¤Î»þ´ü¡¢Êì¹»¤ÎÅìµþÂç³ØËÜ¶¿¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Øµ×¡¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¿ô½½Ê¬¤Ë°ìÅÙ¡¢Âç·¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¤¬ÀµÌçÁ°¤ËÄä¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤«¤«¤é¤¾¤í¤¾¤í¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤Î¿Æ»Ò¤¿¤Á¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
Èà¤é¤ÏÀµÌç¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢°ÂÅÄ¹ÖÆ²Á°¹¾ì¤Þ¤Ç100m¤Û¤É¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤ó¤ÊÂç³Ø¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢µÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²¿¿Í¤«¤Î¿Æ»Ò¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ø¹Ô¤«¤»¤¿¤¤¤Î¤Ç¸«³Ø¤ËÍè¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö»Ò¶¡¤ËÆüËÜ¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¿Æ¤â¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÂç³ØÂ¦¤â¡¢°ìÉô¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¹»¤ò½ü¤±¤Ð¾¯»Ò²½¤Ç³ØÀ¸¤ÎÄê°÷³ä¤ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î±³ØÀ¸¤ÎÁý²Ã¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤â2008Ç¯¤Ë¡ÖÎ±³ØÀ¸30Ëü¿Í·×²è¡×¤òºöÄê¤·¡¢2019Ç¯¤ËÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¥¤¡×¤À¤«¤éÍè¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤°Ê¾å¤À¤¬¡¢Í×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î¡ÖÆ¨ÈòÃÏ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
´¹¸À¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÆüËÜ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×ÆüËÜ¤Ø¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¿Æü´¶¾ð¤Î¶¯¤¤Ãæ¹ñ¿Í¤ÏÍè¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤äÃæÅì¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤òÌÜ»Ø¤¹°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±¤ä¡¢ÃæÆîÊÆ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤òÌÜ»Ø¤¹°ÜÌ±¡¦ÆñÌ±¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÉÏ¤·¤¤¤«¤éÆüËÜ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤à¤·¤íÊ¿¶ÑÅª¤ÊÆüËÜ¿Í¤è¤ê¤âÂ¿¤¯¤Îºâ»º¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¡£Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤Î¹âµé¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤¬¡ÖÇúÇã¤¤¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿»ö¼Â¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼õ¸³ÀïÁè¤«¤é¤Î¶µ°é°Ü½»Ãæ¹ñ¤Î¼õ¸³ÃÏ¹ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËßõÎõ¡Ê¤·¤ì¤Ä¡Ë¤À¤«¤é¤È¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ã»Ò¡×¤ËÆüËÜ¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¿Æ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
