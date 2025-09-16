宮城県民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキング！ 2位「長町」、圧倒的1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜6月2日の期間、宮城県居住の20〜49歳の男女975人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 宮城県版/仙台市版」として結果を発表しました。
本記事では、宮城県民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
駅周辺には大型商業施設や医療機関、住宅地が整備されており、利便性と落ち着いた住環境のバランスがとれたエリアとしてファミリー層を中心に高い人気を誇ります。2020年から3年連続で2位をキープしており、安定した支持がうかがえます。
駅直結の商業施設や再開発による都市機能の向上、県内外へのアクセスの良さが評価され、2020年以降3回連続で1位に選ばれています。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
本記事では、宮城県民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：長町／527点長町駅は、JR東北本線の主要駅であり、地下鉄南北線の長町南駅とも連携した交通の要所です。
1位：仙台／1093点仙台駅は、JR東北本線を中心に新幹線や地下鉄が集まる東北最大のターミナル駅で、幅広い世代から支持されるエリアです。
駅直結の商業施設や再開発による都市機能の向上、県内外へのアクセスの良さが評価され、2020年以降3回連続で1位に選ばれています。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)