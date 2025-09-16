妻の両親に「心拍確認」伝えたら…父親の一言に涙腺崩壊｜5年半待ったトツキトオカ【ママリ】

この漫画は、小森うに(＠uni.comori)さん夫婦が5年半通った不妊治療クリニックを卒業するまでのお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『5年半待ったトツキトオカ』第7話をごらんください。

うにさん夫婦は、両親に最後の不妊治療が成功して、赤ちゃんの心拍まで確認できたことを伝えました。すると普段はあまり感情を表に出さない父親まで一緒に号泣してくれました。

©uni.comori

©uni.comori

©uni.comori

©uni.comori

©uni.comori

©uni.comori

©uni.comori

両親は不妊治療を頑張っている娘夫婦のことを、とても気にかけていました。娘のうにさんから心拍も確認ができたと伝えられ、両親も思いがあふれ出ました。



不妊治療を頑張ってきた、うにさん夫婦。両親の理解と応援はとても心強いですね。

