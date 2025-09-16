◆世界陸上 第４日（１６日、国立競技場）

男子４００メートル準決勝で、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）が３組２位、４４秒５３で決勝進出を決めた。日本勢が準決勝を突破したのは、９１年の高野進（７位入賞）以来３４年ぶりとなった。

中島の激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二も大興奮。「ない、ない、ない！ 奇跡ですよ。ハッハッハ」と豪快に笑うと「絶対と言っていいぐらい決勝に行けると思ってなかった、僕は」とコメント。

「これはジョセフが頑張ったのと、みんなの応援のおかげかも知れない。すごい冷静なレース運びでしたね。前半はやっぱり力が足らないのかなと思ってたら、冷静に（力を）ためていて、後半に取っておくんだっていう強い意志。で、後半に爆発させて何！？っていう…。でも、あり得ない」と、まだ信じられない様子。「決勝に残るの？ 男子の４００が？ ああ、もう立ってられない」と、その場で座り込むと「全然、頭、真っ白、今。あり得ないことが起きたの。ウワ〜、今日、何が起きるんだろう」と、つぶやいていた。