“世界で一番笑える一週間”と銘打ち大阪・梅田の３会場で開催中のお笑いとエンターテインメントのフェス「ＯＳＡＫＡ ＣＯＭＥＤＹ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５」の「ＴＡＬＫ ＳＥＳＳＩＯＮ ＤＵＯ」が１６日、ＳｋｙシアターＭＢＳで開催され、ケンドーコバヤシ、笑い飯・西田、浅越ゴエらが出演。話芸の達人たちが口八丁のバトルを繰り広げた。

８人の芸人からランダムに２人ずつ選出され、台本なしのトークに挑むという企画。まずはブラックマヨネーズ・吉田敬ＶＳ真空ジェシカ・川北茂澄の“はじめましてコンビ”が選出された。開始早々に川北が「これ配信ないですよね？」と確認した上でお色気たっぷりなネタをブッ込む展開に、６５００円の入場料を支払った“大人の観衆”は大爆笑となった。

続いてウエストランド・井口浩之ＶＳロングコートダディ・堂前透の、事務所の垣根を越えた同期芸人がマッチアップ。さらに、ケンコバＶＳぼる塾・あんり、あんりＶＳ堂前、堂前ＶＳ川北と来て、ラストは西田ＶＳ吉田となったが、最後まで名前を呼ばれなかった三四郎・小宮浩信が「お〜いっ！」と舞台袖から乱入する事態となった。

“問題作”はケンコバＶＳあんり。ケンコバいわく「下ネタの皮をかぶったロマンス話」で、“らしい”ブラックテイストあふれるお色気ネタとなった。

終演後、ケンコバは「１回しか出れなかったんで。２、３回しゃべりたかった」と話した上で、トークそのものよりも、登場する２人を選出するシステムに異議を唱えた。大画面上に芸人の顔が高速で回転するタイプで、パリ五輪の柔道混合団体決勝のデジタル抽選を想起させた。

ケンコバは「『最後は吉本の大看板、Ｍ―１王者同士で』『堂前さん３回出てるんですよ。ガチ（と誰もが思う）でしょ』という（作家の）声が聞こえてくる」とクレーム。西田も袖のモニターを凝視して「しっぽをつかんだろう」とズルを見破ろうと試みたが、ナレーションを務めたゴエは「ガチと聞いておりますが、次回からはアナログにします」と一蹴（いっしゅう）した。

いずれにせよ、放送も配信もないトークライブは、コンプライアンスのはるか向こう側のしゃべくりが中心となった。ケンコバは「いや、配信があっても気にせずしゃべりますよ。（かつてのフジテレビ系人気トーク番組）『（ライオンの）ごきげんよう』でもしゃべれる内容。切り替えてないです」と、うそぶいた。バックヤードでは「アインシュタイン・稲田直樹がいまだに少し信じられない件」「西田が行ってもない風俗店にＸをフォローされて迷惑している件」も取りざたされた。

成城学園中高出身で、有名人の子息に囲まれたキャンパスライフを送った小宮に対して、奈良出身の西田は少年時代に有名人を目撃したことがないという。いまだにテンションが上がる有名人は誰かと問われ、ケンコバが「この世で一番気持ち悪いのよ。西田がギャル好きっていうのが」とニヤリ。西田は「関西弁の人は（テンションが）上がらなかったですね。近すぎて」と非現実感を求めているとのこと。ケンコバに「ゆうちゃみより、ゆきぽよとか」と問われて「そうですね」と、この日一番の笑顔を浮かべていた。

「ＯＳＡＫＡ ＣＯＭＥＤＹ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５」は大阪・梅田の「ＳｋｙシアターＭＢＳ」「ＨＥＰ ＨＡＬＬ」「阪急サン広場」の３会場で２１日まで開催。