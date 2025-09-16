通年これでもいいくらい。

ハロウィンに向けて、おなじみの炭酸飲料ファンタとユニバーサル・ピクチャーズがコラボ。「チャイルド・プレイ」シリーズの殺人人形チャッキーがパッケージにあしらわれた限定ボトルが発売された。

フレーバーは「ファンタ グレープ」「ファンタ オレンジ」の２種類。悪い笑みを浮かべたチャッキーがラベルをぶち破ってきたかのようなデザインがほどこされている。

「まるごと果実エキス入り」ってチャッキーが言ってる……？

右上にはさり気なく、テレビシリーズ「チャッキー」がデジタル配信中である旨の文言も。「チャッキー」は2024年配信のシーズン３を最後に打ち切りが発表されているものの、シリーズの生みの親であるドン・マンシーニ謹製のユーモアと殺戮とドラマが楽しめる傑作だ。日本ではHulu（シーズン１〜３）、Prime Video（シーズン１〜２）で配信中。ファンタを飲みながら、ハロウィンに是非どうぞ。

「チャッキー」限定ボトル「ファンタ グレープ」「ファンタ オレンジ」

2025年９月15日（月）より全国発売

※対象パッケージ：350ml PET、500ml PET、700ml PET

※500ml PETは一部地域限定での販売