引っ越し直後、ご近所さんから渡されたのは重たい段ボール箱｜引っ越し直後に組合長を押し付けられた！【ママリ】

この物語は、翌年に出産を控えたマイ一家が、念願のマイホームに引っ越した直後に地域の組合長に任命され、手探り状態で組合長の仕事をすることになった、作者・みぃ子(@miico_no_kurashi)さんの実体験を元にしたお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『引っ越し直後に組合長を押し付けられた！』第2話をごらんください。

無事に引っ越しを終えたマイが荷ほどきをしていると、インターホンが鳴ります。新居のうれしさを実感しつつ対応すると、ご近所さんが訪ねてきた様子。あいさつ回り前の訪問に少しの不安を感じながら、笑顔でドアを開けると…。

引っ越し直後のため、あいさつ回りに行けていなかったマイ。このタイミングでご近所さんの訪問は、少しドキッとしてしまいますよね。



玄関を開けた直後、重たい段ボール箱を渡されました。突然のできごとに理解ができず、戸惑いが隠せません。

